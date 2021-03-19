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Совет реформ одобрил снижение стоимости растаможки легковых автомобилей

Совет реформ одобрил снижение стоимости растаможки легковых автомобилей

Национальный совет реформ предлагает внедрение новой модели растаможки автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы, что в течение пяти лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно $150 млн, а потери бюджета достигают $300-400 млн. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям", - сказано в сообщении.

Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дия". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

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Джерело:  Офис президента
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