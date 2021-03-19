Совет нацбезопасности ввел санкции против Януковича, Азарова и Курченко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, а также самого экс-президента.

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге.

Он уточнил, что в отношении этих лиц государство Украина ввело максимальный объем санкций, которые предусмотрены действующим законодательством.

В озвученном списке указаны бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-нардеп Вадим Колесниченко, беглый олигарх Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава "Укроборонпрома" Дмитрий Саламатин, бывший глава Нацбанка Игорь Соркин, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а также сам Виктор Янукович.

Данилов уточнил, что из этих граждан Украины "99% сегодня являются уже гражданами Российской Федерации".