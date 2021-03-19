СНБО ввел санкции против газовых компаний Фукса

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передет Интерфакс-Украина.

"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек". В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилова.

Перечисленные Даниловым компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.