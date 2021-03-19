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Новини
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СНБО ввел санкции против газовых компаний Фукса

СНБО ввел санкции против газовых компаний Фукса

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передет Интерфакс-Украина.

"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек". В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилова.

Перечисленные Даниловым компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
санкції (4381) РНБО (508) надра (31)


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Топ коментарі
+9
Цього шахрая Фукса давно потрібно було прищучити! Криша Кернеса пішла і виявився голий король
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19.03.2021 23:59
+8
....19 компаний, которые используют украинские недра.
---------------------------------------------------------------
А я думал, что недра по Конституции принадлежат народу.
Эти компании и многие другие других владельцев сначала используют недра, а потом и народ.
Откуда же возьмутся низкие тарифы и цены, если недра используют люди, цель у которых - личное обогащение за счет того, что им не принадлежит?
Источник: https://biz.censor.net/n3254515
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20.03.2021 07:46
+5
Ну не только кернеса. Порошенко тоже приложился нехило
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20.03.2021 09:44
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хмм.. я думаю, что Арсен Барисыч начал зачистку Харькова под выборы осенью этого года..
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Аплодисменты ! Длительные аплодисменты ! Аплодисменты, переходящие в овации !
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19.03.2021 21:03 Відповісти
По-поводу?
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19.03.2021 23:08 Відповісти
да это иудо-большевичок скандирует))
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20.03.2021 07:26 Відповісти
Цього шахрая Фукса давно потрібно було прищучити! Криша Кернеса пішла і виявився голий король
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19.03.2021 23:59 Відповісти
Ну не только кернеса. Порошенко тоже приложился нехило
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20.03.2021 09:44 Відповісти
У Полтаві навіть мера зняли за ці свердловини. Аваков хотів, щоб вони дісталися його партнеру Котвіцькому, а Порошенко віддав їх Фуксу. Звісно, ж без всякої матеріальної зацікавленності.
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20.03.2021 11:59 Відповісти
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16162181405412006912842.jpg
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20.03.2021 07:33 Відповісти
....19 компаний, которые используют украинские недра.
---------------------------------------------------------------
А я думал, что недра по Конституции принадлежат народу.
Эти компании и многие другие других владельцев сначала используют недра, а потом и народ.
Откуда же возьмутся низкие тарифы и цены, если недра используют люди, цель у которых - личное обогащение за счет того, что им не принадлежит?
Источник: https://biz.censor.net/n3254515
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20.03.2021 07:46 Відповісти
А добывать газ будет тоже нарит? Типа артелей ровенских бурштынщиков?
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20.03.2021 21:00 Відповісти
Санкции?
А посадить слабо?
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20.03.2021 12:18 Відповісти
Правильно. Давно пора наказать этого государственного преступника.
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20.03.2021 13:49 Відповісти
О, ще один поцькин партньор "постраждав"
все ближче і ближче ...

треба офшери на марину переписувати
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21.03.2021 18:38 Відповісти
Ефективно Дефективний косить під Зе!чмо?
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21.03.2021 21:12 Відповісти

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