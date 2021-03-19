Минфин отчитался о перевыполнении плана бюджета по доходам на 54 миллиарда

В 2020 году в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра основного финансового документа.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время публичного представления отчета о выполнении государственного бюджета Украины 2020 года.

Бюджетные расходы, по словам Улютина, в прошлом году достигли почти 1,29 трлн грн и были профинансированы в полном объеме. Особенно Улютин отметил, что все социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание государственного долга и финансирование фонда борьбы с COVID-19 осуществлялись без задержек и в полном объеме.

"Несмотря на условия "идеального шторма", при которых стране пришлось жить прошлого года, мы удержали бюджетный дефицит на более низком, чем предполагалось, уровне. 5,3% (около 218 млрд грн) при согласованном в апреле показателю в 7,5% ВВП", - отметил Улютин.

Он напомнил, что в прошлом году стране пришлось преодолевать не только вызовы, связанные с коронавируса. Признаки ухудшения макроэкономической ситуации появились еще в четвертом квартале 2019 года. Недовыполнение плана доходов общего фонда в январе-феврале составило около 18 млрд грн. И уже в первом квартале реальный ВВП страны сократился на 1,3% год к году, хотя первоначальный вариант бюджета на 2020 год составляли в расчете на его годовой рост на 3,7%.

Внедрение же карантина, по словам чиновника, только ухудшило и без того не лучшую ситуацию. Однако по итогам года план по доходам удалось перевыполнить, прежде всего благодаря повышению эффективности администрирования налогов и сборов.

"В апреле изменили руководителей Налоговой и Таможенной служб. И эффективную работу Налоговой было заметно уже с первых дней работы нового руководителя. Именно совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки рисков и ликвидация схем уклонения от уплаты налогов вместе с повышением средней зарплаты по стране и позволили выполнить бюджет предыдущего года", - отметил Улютин.

В частности, добавил он, существенно перевыполнен план поступлений внутреннего НДС (почти на 40 млрд грн), акцизного налога (6 млрд грн), налога на доходы физических лиц (почти столько же). Что помогло компенсировать недопоступления НДС по импорту, налога на прибыль, ренты и части чистой прибыли и дивидендов, которые должны перечислить в бюджет госпредприятия.

Законом о государственном бюджете Украины на 2021 доходы определены в сумме 1,092 млрд грн, расходы - в сумме 1,33 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета утвержден на уровне 247 млрд грн.