"Донецкоблгаз" могут лишить лицензии или национализировать, – НКРЭКУ

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, через неделю завершает проверки ПАО "Донецкоблгаз", которое в начале марта отключило от газоснабжения ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", и, вероятно, будет принимать решение об аннулировании лицензии этом облгазов.

Об этом в эфире Первого делового сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

"Есть очень большое количество вопросов по поставкам природного газа бытовым потребителям. Национальная комиссия эти вопросы исследует. Уже буквально через неделю закончится проверка, и вместе с Минэнерго будем принимать решение, как будет аннуоироваться, скорее всего, лицензия. Потому что мы должны нести социальную ответственность - конец отопительного сезона, чтобы не было перебоев в снабжении для населения", - отметила Бабий, передает Укринформ.

Кроме того, по словам бабий, "Донецкоблгаз" повторно проверят по другому вопросу, и по результатам, если выяснится, что облгаз не устранил нарушения, также возможно аннулирование лицензии.

"Мы сейчас начали плановые проверки. Уже выявлены нарушения, применена санкция максимальная - 850 тыс. грн. Мы выходим с понедельника на повторную проверку, если она подтвердит, что этот вопрос не урегулирован, то, возможно, нам не надо будет ждать решения о национализации . У нас есть очень хорошая опция - мы лишаем субъекта лицензии. Потому что поведение "Донецкоблгаза" выглядит как обычная кража газа в Оператора ГТС и отказ выполнять любые национальные правила", - подчеркнула Бабий.

ПАО "Донецкоблгаз" С 6 марта прекратило газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Компания заявила, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" остался без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК" Нафтогаз Украины".

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания СНБО заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращен в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Впоследствии Служба безопасности начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных в районе проведения операции Объединенных сил.

По данным СБУ, установлено, что собственниками ОАО "Донецкоблгаз" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится на территории Российской Федерации. При этом акционерное общество, как отметили в спецслужбе, относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.