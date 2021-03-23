В Украине зафиксировано рекордное количество погибших от COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 606 детей и 357 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки было госпитализировано 2 519 человек, умерло 333 пациента, выздоровело – 8 044. При этом совершили 88 673 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843), Киевской (727) областях и в Киев (1050).

За все врем пандемии в Украине заболело 1 565 732 человека, выздоровело – 1 268 886, летальных случаев зафиксировали 30 431, также проведено 7 726 035 тестов.

Напомним, 22 марта сообщали о 7 893 новых случаях инфицирования.