Власти Днепра решили усилить карантин с 25 марта (обновлено)

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил о введении строгих карантинных ограничений в городе, начиная с 25 марта.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это", – отметил городской голова.

Он добавил, что местные власти готовят механизм компенсации для пострадавших от ограничений предпринимателей из местного бюджета.

Согласно обнародованному на сайте горсовета Днепра решению, Горкомиссия ТЭБ и ЧС поручила усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественном транспорте, ограничить количество посетителей в кафе и ресторанах до 1 человека на 10 кв. м площади, а также перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов.

Как сообщалось, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Киевской и Сумской областях, начиная с 24 марта.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки было госпитализировано 2 519 человек, умерло 333 пациента, выздоровело – 8 044.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843), Киевской (727) областях и в Киев (1050).