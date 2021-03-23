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Новини
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Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну

Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну

Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 22 марта.

Согласно документу, также от самоизоляции освобождаются при возвращении в страну следующие категории граждан:

  • младше 12 лет;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешается въезд из оккупированных территорий Украины без самоизоляции для вакцинации по приглашению на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов, является обязательным условием въезда в Украину для всех иностранцев. 

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина введет в качестве условия въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Автор: 

Джерело:  Правительственный портал
МОЗ (1441) COVID-19 (1689) коронавірус (3210) самоізоляція (4)


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Топ коментарі
+3
Бачу пряме порушення Статті 33 Конституції України!
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутись а Україну"

Відсутність у громадянина України довідки про негативний результат ПЛР-тесту чи відмова громадянина здати ПЛР-тест при в'їзді в Україну - є перешкодою для його повернення в Україну
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23.03.2021 14:12
+3
Читай внимательнее - никто не лишает украинцев права вернутся в Украину без ПЦР-теста!
ПЦР-тест позволит вернувшимся освободиться от 2-х недельной самоизоляции.
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23.03.2021 15:51
+2
Тим більше плр-тест - недостовірне фуфло, результат якого ні про що не говорить.
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23.03.2021 14:23
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Суки!
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23.03.2021 13:57 Відповісти
Бачу пряме порушення Статті 33 Конституції України!
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутись а Україну"

Відсутність у громадянина України довідки про негативний результат ПЛР-тесту чи відмова громадянина здати ПЛР-тест при в'їзді в Україну - є перешкодою для його повернення в Україну
показати весь коментар
23.03.2021 14:12 Відповісти
Тим більше плр-тест - недостовірне фуфло, результат якого ні про що не говорить.
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23.03.2021 14:23 Відповісти
Читай внимательнее - никто не лишает украинцев права вернутся в Украину без ПЦР-теста!
ПЦР-тест позволит вернувшимся освободиться от 2-х недельной самоизоляции.
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23.03.2021 15:51 Відповісти
Самоізоляція це фейк, хворів ковідом, за два тижні ніхто і не поцікавився, хоча позитивний тест зробили в полікліниці.
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23.03.2021 16:11 Відповісти
Мало лаборатории частные зарабатывают. Зелёная шмаркля решила им помочь законно выбивать деньги с населения. А учитывая, что около 40% тестов недостоверные, вообще весело становится. Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, зелёные скоро его переплюнут.
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23.03.2021 14:37 Відповісти
Уже давно точнее статистика: любой тест- пальцем в небо или 50 на 50
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23.03.2021 16:21 Відповісти
"Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну" - почему Кабмин не обязал украинцев сдавать ПЦР-тест когда https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и не обеспечил двухнедельную изоляцию поверившим Зеленскому и вернувшимся? Чтобы больше украинцев заболели и умерли?
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23.03.2021 15:49 Відповісти

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