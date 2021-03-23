"Донбассэнерго" Ефимова получило 29 миллионов прибыли и планирует выплатить дивиденды

ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль 29,09 млн грн против 67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

Об этом говорится в запланированной на 26 апреля 2021 года повестке собрания акционеров генкомпании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ей, акционеры рассмотрят два варианта распределения прибыли: направить на выплату дивидендов 30% (8,73 млн грн) или 50% (14,55 млн грн) от полученной в 2020 году прибыли.

Оставшуюся часть прибыли (70-50%) предложено направить в фонд развития производства.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2019 году получило чистый убыток в 69 млн грн против 104,11 млн грн чистой прибыли за 2018 год.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит бывшему нардепу Максиму Ефимову.