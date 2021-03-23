Антимонопольный комитет возобновит рассмотрение дела против сети АЗС Коломойского

Антимонопольный комитет (АМКУ) 30 марта продолжит рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции рядом сетей АЗС, входящих в группу "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, а также наложении штрафа

.Согласно объявлению на сайте Комитета, речь идет о рассмотрении дела, возбужденного еще в 2016 году.

Дело ведется в отношении ООО "Производственно-торговая фирма "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта" и ГП "Фирма "Укртатнафтасервис").

Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.

Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 летпроводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.