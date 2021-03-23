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Антимонопольный комитет возобновит рассмотрение дела против сети АЗС Коломойского

Антимонопольный комитет возобновит рассмотрение дела против сети АЗС Коломойского

Антимонопольный комитет (АМКУ) 30 марта продолжит рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции рядом сетей АЗС, входящих в группу "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, а также наложении штрафа

.Согласно объявлению на сайте Комитета, речь идет о рассмотрении дела, возбужденного еще в 2016 году.

Дело ведется в отношении ООО "Производственно-торговая фирма "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта" и ГП "Фирма "Укртатнафтасервис").

Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.

Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 летпроводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Автор: 

Джерело:  Facebook
АЗС (1589) Коломойський Ігор (1772) Антимонопольний комітет (1448)


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АМКУ безрезультатно занимается этим делом с 2016-го года и будет заниматься еще десять лет. Им же надо как то изображать активность, вот и изображают.
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23.03.2021 14:06 Відповісти
Я и многие другие, можем в чем-то не соглашаться с тем, что сказал Степан Хмара. Но мы слышим реку абсурда от всяких нелюдей из власти. Поэтому патриот С.Хмара имеет полное право быть услышанным, даже если в чем-то ошибается
Антимонопольный комитет возобновит рассмотрение дела против сети АЗС Коломойского - Цензор.НЕТ 778
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23.03.2021 14:10 Відповісти
"Проводять синхронну цінову політику та забезпечуються паливом із одного джерела...". Поясніть мені хтось що поганого у тому, що ціни на паливо у Авіаса з укрнафтою нижчі за конкурентів на 3 грн. на літрі?
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23.03.2021 14:49 Відповісти
Кроме того что это ослиная моча и беня не платит налогов - ничего
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23.03.2021 19:07 Відповісти
С назначением главой АМКУ Пищанской-креатурой Зеленского дела у этого ведомства пошли совсем плохо- полный паралич работы под лозунгом:руки прочь от олигархов и латифундистов.Хорошо устроилось руководство АМКУ-деньги получает как от государства ,так и от олигархата. Пора таких руководилей того ...А разбор полетов с АЗС Коломойского-это имитация работы по терентьевски,ничего не делать оправдываясь надуманными предлогами,неужто на хитрую ж...не найдется х.. с винтом?
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23.03.2021 17:24 Відповісти
Правильно говорила Богословська колись на ток-шоу: "Большинство моих знакомьіх олигархов говорят, что налоги платить не будут, и ни копейки не оставят етой стране".
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24.03.2021 07:09 Відповісти

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