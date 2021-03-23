Кабмин выделил 500 миллионов на спортивные "магниты" Зеленского в регионах

Кабинет министров утвердил Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба министерства.

"Многофункциональные спортивные комплексы, ледовые арены, дворцы спорта, бассейны, стадионы, залы для игровых видов спорта – в этом году субвенция предусмотрена на объекты-"магниты". Мы все понимаем, что спортивная инфраструктура – основа развития спорта и достижений на международной арене", – отметил министр.

В течение 20 дней министерство планирует принимать предложения от местных органов власти для включения спортивных объектов в перечень. После чего представленные объекты будет рассматривать соответствующая комиссия, в состав которой будут входить представители спортивных федераций, народные депутаты, работники ведомства .

Распределение субвенции между отдельными местными бюджетами будет утверждать правительство по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета по представлению Минмолодьспорта.