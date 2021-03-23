Кабмин выделил 500 миллионов на спортивные "магниты" Зеленского в регионах
Кабинет министров утвердил Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба министерства.
"Многофункциональные спортивные комплексы, ледовые арены, дворцы спорта, бассейны, стадионы, залы для игровых видов спорта – в этом году субвенция предусмотрена на объекты-"магниты". Мы все понимаем, что спортивная инфраструктура – основа развития спорта и достижений на международной арене", – отметил министр.
В течение 20 дней министерство планирует принимать предложения от местных органов власти для включения спортивных объектов в перечень. После чего представленные объекты будет рассматривать соответствующая комиссия, в состав которой будут входить представители спортивных федераций, народные депутаты, работники ведомства .
Распределение субвенции между отдельными местными бюджетами будет утверждать правительство по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета по представлению Минмолодьспорта.
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