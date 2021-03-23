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Прибыль украинских банков с начала года упала вдвое (обновлено)

Прибыль украинских банков с начала года упала вдвое (обновлено)

Прибыль банковской системы Украины за январь-февраль составила почти 6,5 млрд грн, что в два раза менше чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Отмечается, что в январе украинские банки заработали 4 млрд грн, а в феврале – 2,45 млрд грн. Общий доход банковской системы за два первых месяца текущего года составил 35 млрд грн. При этом комиссионные доходы составили 12,3 млрд грн, а процентные – 24,9 млрд грн. Расходы банков составили 28,5 млрд грн. 

При этом, по словам главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, падение прибыли банков "стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующим процентный доход банков".

В то же время, отмечает он на странице в Facebook, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22% (при нормативном значение >10%).

Ликвидность банковской системы (корсчета и депозитные сертификаты) также продолжает оставаться высокой – более 195 млрд. грн (норматив обязательного резервирования – 53,5 млрд грн), что обусловливает близость ставок по краткосрочным межбанковским операциям в нижней границе ставок по операциям овернайт НБУ (5,5%).

"Поддержание ликвидности банковской системы на прошлой неделе оказывало сокращение остатка средств на счете правительства в НБУ на 16,6 млрд грн (до 29 млрд грн), а также предоставление Национальным банком рефинансирования банкам на сумму 180 млн. грн на срок 84 дня и по ставке 6,5%", – уточнил глава Совета Нацбанка.

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Джерело:  Facebook
банки (6956) НБУ (9275) прибуток (1805)


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https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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23.03.2021 17:00 Відповісти
прибыль это не убыток - не?
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23.03.2021 17:12 Відповісти
то не прибыль банков упала, а хитрость владельцев банков выросла
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24.03.2021 00:16 Відповісти
а ви продовжуйте депозити під 8% брати, а кредити під 25%, я подивлюсь хто до вас пійде.
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24.03.2021 10:30 Відповісти

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