Прибыль украинских банков с начала года упала вдвое (обновлено)

Прибыль банковской системы Украины за январь-февраль составила почти 6,5 млрд грн, что в два раза менше чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Отмечается, что в январе украинские банки заработали 4 млрд грн, а в феврале – 2,45 млрд грн. Общий доход банковской системы за два первых месяца текущего года составил 35 млрд грн. При этом комиссионные доходы составили 12,3 млрд грн, а процентные – 24,9 млрд грн. Расходы банков составили 28,5 млрд грн.

При этом, по словам главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, падение прибыли банков "стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующим процентный доход банков".

В то же время, отмечает он на странице в Facebook, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22% (при нормативном значение >10%).

Ликвидность банковской системы (корсчета и депозитные сертификаты) также продолжает оставаться высокой – более 195 млрд. грн (норматив обязательного резервирования – 53,5 млрд грн), что обусловливает близость ставок по краткосрочным межбанковским операциям в нижней границе ставок по операциям овернайт НБУ (5,5%).

"Поддержание ликвидности банковской системы на прошлой неделе оказывало сокращение остатка средств на счете правительства в НБУ на 16,6 млрд грн (до 29 млрд грн), а также предоставление Национальным банком рефинансирования банкам на сумму 180 млн. грн на срок 84 дня и по ставке 6,5%", – уточнил глава Совета Нацбанка.