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Нацбанк исключил из реестра финучреждений пять компаний

Нацбанк исключил из реестра финучреждений пять компаний

Нацбанк исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о ЧО ломбард "Легкі гроші" Котов и Хольченков", ЧО "Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. "Ломбард Успех", ООО "ФК "Проинвесто", ООО "ФК "Трейдгруп", ООО "Финпроект".

Соответствующие решения Комитет по вопросам наблюдения и регулирования рынков небанковских финучреждений принял 19 марта.

У ломбардов "Легкі гроші" и "Успех" были лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

У "Проинвесто" и "Трейдгруп" было по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финкредита.

У "Финпроекта" была одна лицензия на предоставление услуг по факторингу.

Однако в пресс-службе Нацбанка добавили, что Госреестр финучреждений пополнился двумя компаниями – ООО "Ола Финанс" и ООО "ФК "Аглай". Обе компании получили по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финкредита.

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Джерело:  Нацбанк
ломбард (92) НБУ (9275) реєстр (563)


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