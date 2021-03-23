Нацбанк исключил из реестра финучреждений пять компаний

Нацбанк исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о ЧО ломбард "Легкі гроші" Котов и Хольченков", ЧО "Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. "Ломбард Успех", ООО "ФК "Проинвесто", ООО "ФК "Трейдгруп", ООО "Финпроект".

Соответствующие решения Комитет по вопросам наблюдения и регулирования рынков небанковских финучреждений принял 19 марта.

У ломбардов "Легкі гроші" и "Успех" были лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

У "Проинвесто" и "Трейдгруп" было по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финкредита.

У "Финпроекта" была одна лицензия на предоставление услуг по факторингу.

Однако в пресс-службе Нацбанка добавили, что Госреестр финучреждений пополнился двумя компаниями – ООО "Ола Финанс" и ООО "ФК "Аглай". Обе компании получили по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финкредита.