Мининфраструктуры обсуждает концессию порта Измаил с грузинской компанией

Министерство инфраструктуры обсуждает условия концессии Измаильского морского торгового порта с одним потенциальным претендентом – грузинской группой GIG.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам совещания по реализации проекта государственно-частного партнерства в Измаильском морском торговом порту под руководством министра Владислава Криклия.

Участие в совещании приняли директор ГП "Измаильский МТП" Андрей Ерохин, генеральный директор компании GIG Holding Давид Бежуашвили, представители министерства, АМПУ и компании Ernst&Young.

"Участники совещания обсудили состояние подготовки проекта концессии и выслушали намерения потенциального частного партнера по разработке соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО)", – сказано в сообщении.

Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья реки Дунай в Одесской области. Причальная линия морского порта составляет 2,6 км (24 причала). Объект обслуживается одной железнодорожной станцией с тремя железнодорожными въездами.

Грузооборот морского порта Измаил в 2019 году составил 4,3 млн тонн, в 2020 году - более 3 млн тонн. Пропускная способность терминалов порта достигает 9,3 млн тонн, а имеющийся пассажирский комплекс способен обслужить до 150 тыс. пассажиров в год.

Как сообщалось, Georgian Industrial Group (GIG) является совладельцем компании "Рисоил-Херсон", которой был передан в концессию Херсонский морской торговый порт.

GIG является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии со штаб-квартирой в Тбилиси. Основана в 2006 году Дэвидом Бежуашвили. Группа осуществляет деятельность на рынках угледобычи, генерации электроэнергии, газоснабжения, автомобилестроения, недвижимости и медиа.