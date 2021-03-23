Кропивницкий завод подсолнечного масла Веревского за год увеличил прибыль вчетверо

ЧАО "Кропивницкий маслоэкстракционный завод" (МЭЗ, Кропивницкий), крупный производитель подсолнечного масла в Украине, в минувшем году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 36,2 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились на 20,2% - до 670,08 млн грн, а нераспределенная прибыль возросла вдвое – до 74,19 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность Кропивницкого МЭЗ по итогам года выросла в 2,8 раза - до 197,39 млн грн.

При этом уточняется, что на годовом собрании акционеров 23 апреля планируется получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до $5 млрд, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в 2021 году. Также планируется назначить компанию "Нива-Аудит" для проведения обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2019 год.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Кропивницкий МЭЗ принадлежит крупнейшему акционеру агрохолдинга "Кернел" Андрею Веревскому.

Маслоэкстракционные мощности агрохолдинга представлены также Полтавским, Приколотнянским и Волчанским МЭЗами, которые производят подсолнечное масло под ТМ "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".

"Кернел" в июне 2020 года направил свыше $170 млн на реализацию проектов альтернативной энергетики, в числе которых запустил на Кропивницком МЭЗ турбину для производства "зеленой" электроэнергии мощностью до 7,5 МВт.

Как сообщалось, агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ, а его выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн.

Компания отметила, что за первое полугодие 2021 ФГ ее чистая прибыль составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.

EBITDA агрохолдинга во втором квартале 2021 ФГ увеличилась в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".