Расходы бизнесов SCM на финансирование социальных программ превысили 11 миллиардов

В 2020 году бизнесы SCM увеличили финансирование социальных программ в городах и селах, где работают предприятия, на 2,7% – до 11,1 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе SCM, ключевые программы были направлены на улучшение инфраструктуры в регионах присутствия компании, передает РБК-Украина.

В частности, профинансированы реконструкция площади Свободы в Мариуполе, ремонты больниц и лабораторий. Кроме того, установлены очистительные системы воздуха и воды на предприятиях, обеспечено функционирование собственных пожарных частей и медпунктов, проведена закупка необходимых средств защиты для сотрудников.

Кроме того, в 2020 году бизнесы SCM инвестировали 25,6 млрд грн в модернизацию предприятий, несмотря на сложное положение в горно-металлургическом и топливно-энергетическом комплексах, а также пандемию, которые негативно повлияли на результаты работы компаний.

В холдинге сообщили, что также был реализован ряд проектов для повышения безопасности работы сотрудников на предприятиях. Так, в шахте Юбилейная внедряется технология "Умная шахта" – введены в эксплуатацию smart-лампы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать местоположение людей и техники под землей и оперативно реагировать на возможные аварии. Для обучения персонала закуплены VR–очки для виртуального тренажера по отработке подключения к сетям.

При этом свыше полумиллиарда гривен бизнесы SCM направили на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине. Крупнейшими донорами были "Метинвест", ДТЭК и ПУМБ.