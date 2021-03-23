Мининфраструктуры согласовало строительство новых судов для Дунайского пароходства за $200 миллионов

Министерство инфраструктуры Украины поддержало реализацию инвестиционного проекта Dnipro Transportation ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП).

Как сообщает пресс-служба пароходства в Facebook, согласование инвестпроекта профильным министерством является определяющим шагом для заключения соответствующих кредитных соглашений с международными финансовыми организациями.

Проект предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса Европа-2, а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота. Общая стоимость проекта более $200 млн.

"В дальнейшем ЧАО "УДП" продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению речного пути E-40, использовать транзитный потенциал реки Днепр, а также уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу, создаст заказ для судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщалось, в начале марта Служба безопасности Украины заявила о попытке незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании. По данным следствия, злоумышленники планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в частности морские и речные судна, баржи в интересах иностранной коммерческой структур.

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

УДП располагает морским и речным флотом, а также удачным географическим расположением базовых портов "Рени", "Измаил", "Усть-Дунайск", что способствует созданию транспортного узла, который обеспечивает внешнеэкономические интересы Украины в придунайских странах, а также в странах Черного и Средиземного морей.

В настоящее время Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, насчитывает 125 единиц несамоходного флота.