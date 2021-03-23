Крупнейший подрядчик "Укравтодора" сменит владельца

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил Александру Бойко разрешение прямо или опосредованно сконцентрировать более 50% в уставном капитале ООО "Автомагистраль-Юг".

Согласно сообщению на сайте Комитета, соответствующее решение было принято 11 марта.

Согласно решению, Бойко контролирует украинские компании в сфере предоставления услуг дорожно-строительной техники, строительства и ремонта дорог, производства асфальтобетонных смесей, бетона и битума.

По мнению АМКУ, концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Сейчас ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову.

Александр Бойко известен как основатель и бенефициар фирмы "Шляховик-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".

"Автомагистраль-Юг" является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора": по итогам 2020 года компания получила госзаказов на 30,34 млрд грн или на 31,1% от общей суммы.