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АМКУ разрешил владельцу банка "Пивденный" купить агрокомпанию в Одесской области

АМКУ разрешил владельцу банка

Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцу крупного банка "Пивденный "Юрию Родину купить ООО "Агро Фирма "Пивденна" (Татарбунарский район Одесской области).

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, Родин является основным акционером банка "Пивденный", которым владеет совместно с женой Тамарой Родиной и дочерью Аллой Ванецьянц, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Реестра, конечный бенефициар ООО "Агро Фирма "Пивденна" - Вера Лыткина (Одесса).

Агрофирма специализируется на выращивании и реализации зерновых (пшеницы, кукурузы, ячменя), бобовых (гороха и нута) и семян масличных культур. Согласно данным на странице компании в Facebook, она арендует земельные участки, расположенные возле Татарбунар, сел Траповка, Заречное и Дивизия (все - Одесская область), у более чем 1,2 тыс. пайщиков.

Чистый убыток агрокомпании в 2019 году составил 504 тыс. грн против 29 млн грн чистой прибыли в 2018 году, выручка сократилась в 2,3 раза - до 44,65 млн грн, а чистый доход от операционной деятельности сократился в 9,2 раза - до 3,55 млн грн.

Как сообщалось, в феврале Родин получил разрешение АМКУ на покупку принадлежащих Вере Лыткиной ООО "Лиман" и ОДО "Черноморец" (оба - Одесская область).

По данным Госреестра, 10% ОДО "Черноморец" контролирует ЧАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Стратегические инвестиции", бенефициарами которого являются Юрий Родин и Михаил Гур (гражданин Израиля).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
аграрії (1312) Одеська область (240) купівля (1326) дозвіл (179) Антимонопольний комітет (1448)


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