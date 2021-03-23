АМКУ разрешил владельцу банка "Пивденный" купить агрокомпанию в Одесской области

Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцу крупного банка "Пивденный "Юрию Родину купить ООО "Агро Фирма "Пивденна" (Татарбунарский район Одесской области).

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, Родин является основным акционером банка "Пивденный", которым владеет совместно с женой Тамарой Родиной и дочерью Аллой Ванецьянц, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Реестра, конечный бенефициар ООО "Агро Фирма "Пивденна" - Вера Лыткина (Одесса).

Агрофирма специализируется на выращивании и реализации зерновых (пшеницы, кукурузы, ячменя), бобовых (гороха и нута) и семян масличных культур. Согласно данным на странице компании в Facebook, она арендует земельные участки, расположенные возле Татарбунар, сел Траповка, Заречное и Дивизия (все - Одесская область), у более чем 1,2 тыс. пайщиков.

Чистый убыток агрокомпании в 2019 году составил 504 тыс. грн против 29 млн грн чистой прибыли в 2018 году, выручка сократилась в 2,3 раза - до 44,65 млн грн, а чистый доход от операционной деятельности сократился в 9,2 раза - до 3,55 млн грн.

Как сообщалось, в феврале Родин получил разрешение АМКУ на покупку принадлежащих Вере Лыткиной ООО "Лиман" и ОДО "Черноморец" (оба - Одесская область).

По данным Госреестра, 10% ОДО "Черноморец" контролирует ЧАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Стратегические инвестиции", бенефициарами которого являются Юрий Родин и Михаил Гур (гражданин Израиля).