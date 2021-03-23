"Приватбанк" будет требовать IBAN-номер получателя при пополнении бизнес-карт

При платежах с помощью приложение "Приват24 для бизнеса" или терминалов самообслуживания "Приватбанка" на пополнение бизнес-карточек плательщика переадресует на пополнение текущего счета получателя, где необходимо будет ввести все обязательные реквизиты, в том числе IBAN-номер получателя.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карточек клиентов "Приватбанка" на сумму свыше 30 тыс. грн в месяц - "Приватбанк" не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов "Приватбанка", поскольку при их пополнении обязательно указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в банке, все бизнес-клиенты "Приватбанка" могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов "Приватбанка" и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.

Отмечается, что такие новшества вызваны исполнением требований финансового мониторинга в части идентификации плательщиков в соответствии с Законом Украины № 361-IX от 06.12.2019 и Постановления НБУ № 65 от 16.05.2020.