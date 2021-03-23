БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
252 0

Новая соцсеть Clubhouse запустит версию для Android не раньше лета, – СМИ

Новая соцсеть Clubhouse запустит версию для Android не раньше лета, – СМИ

Социальная сеть для аудиочатов Clubhouse, доступная для iOS, вскоре будет открыта и для пользователей операционной системы Android.

Об этом заявил соучредитель соцсети Пол Дэвисон, передает Cnet.

По его словам, разработка приложения для устройств Android займет еще пару месяцев.

Приложение Clubhouse запустили в марте 2020 года. Его разработали Полом Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении есть виртуальные комнаты, где можно слушать или обсуждать определенные темы.

Автор: 

Джерело:  Cnet
соціальні мережі (759) Clubhouse (6)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 