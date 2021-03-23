Новая соцсеть Clubhouse запустит версию для Android не раньше лета, – СМИ
Социальная сеть для аудиочатов Clubhouse, доступная для iOS, вскоре будет открыта и для пользователей операционной системы Android.
Об этом заявил соучредитель соцсети Пол Дэвисон, передает Cnet.
По его словам, разработка приложения для устройств Android займет еще пару месяцев.
Приложение Clubhouse запустили в марте 2020 года. Его разработали Полом Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении есть виртуальные комнаты, где можно слушать или обсуждать определенные темы.
Джерело: Cnet
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