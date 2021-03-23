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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин запретил находится без масок на улицах и в парках (обновлено)

Кабмин запретил находится без масок на улицах и в парках (обновлено)

Кабинет министров запретил в "красных" карантинных зонах проведение плановых операций, работу канатных дорог и пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабмина №230 от 22 марта, которое обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;

Этим же постановлением Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Кроме того, этим решением полномочия ограничивать движение транспорта в "красных" зонах карантина переданы местным властям.

Автор: 

Кабмін (7748) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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