Кабмин запретил находится без масок на улицах и в парках (обновлено)

Кабинет министров запретил в "красных" карантинных зонах проведение плановых операций, работу канатных дорог и пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабмина №230 от 22 марта, которое обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования;

Этим же постановлением Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Кроме того, этим решением полномочия ограничивать движение транспорта в "красных" зонах карантина переданы местным властям.