"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов в "красных" карантинных зонах

"Укрзализныця" не устанавливала специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, кака только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон".

Сейчас "Укрзализныця" вместе с местными ОГА, Мининфраструктуры и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанных регионов.

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Следовательно, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Со своей стороны "Укрзализныця" сразу же будет предлагать спецрейсы к таким регионам с целью предотвращения неконтролируемых перевозках пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион.