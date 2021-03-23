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Новини
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"Райффайзен Банк Аваль" сменит название

АО "Райффайзен Банк Аваль" планирует утвердить новое официальное название банка – "Райффайзен Банк".

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, это решение планируется принять на собрании акционеров 23 апреля, передает FinClub.

В повестке дня собрания акционеров также значится вопрос распределения чистой прибыли банка за 2020 год в размере 4,07 млрд грн.

Как сообщалось, летом прошлого года председатель правления банка Александр Писарук отмечал, что "Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг, планирует, в частности, сменить название на Raif.

Впоследствии в банке уточнили, что "Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового позиционирования короткое название "Райф".

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

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Джерело:  FinClub
банки (6956) перейменування (47) Райффайзен (141)


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Как они вообще у нас до сих пор работают !? ))
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24.03.2021 01:32 Відповісти
И между прочим успешно
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24.03.2021 05:29 Відповісти
Хамовиті співробітники, мутні фінансові схеми. Гівно а не банк. Називайте, як завгодно, все одно до них не піду.
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24.03.2021 10:29 Відповісти
мега новость!
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24.03.2021 11:28 Відповісти
Я помню, они лет 10 назад добавили к слову "Аваль" слово "Райффайзен", то есть им еще тогда Аваль не нравился. Теперь только полностью убирают - 10 лет(примерно) ждали...

Может, это ж-ж-ж неспроста?
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24.03.2021 11:49 Відповісти
16 лет назад))) А почему добавили слово?) Просто от того, что прежнее не нравилось?)
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24.03.2021 15:07 Відповісти
Как я понимаю, в 2 этапа продолжительностью 16 лет они избавлялись от слова "Аваль". Почему избавлялись и почему так долго и в 2 этапа - мне сие неведомо, но 16 лет терпеть...
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24.03.2021 15:28 Відповісти
Почему терпеть?))) Обыкновенная борьба за узнаваемость))) Как пример можно привести Форд и Фольксваген))) Форд, после покупки Фольксвагена, не стал заменять его бренд своим) Обе марки узнаваемы и популярны у разных категорий покупателей) Так и с этими банками) Известный во всем мире Райффайзен, купил известный в Украине Аваль) Сделали двойное название, чтобы не потерять старых клиентов и привлечь новых) Теперь, когда уже никто и не помнит почему название двойное, но банк узнаваем, решили оставить только материнское название)))
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24.03.2021 20:24 Відповісти
100 відсотків. Майже всі в Європі знають, що таке Райффайзен...
А що таке Аваль? Чому Аваль? Нікому не відомо. Тому логічно, що Райффайзен достатньо для назви. Провідна ж фінансова група Австрії, де відлежуються старі гебнюки та повно корисних ідіотів сраної кремляді...
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30.03.2021 09:12 Відповісти

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