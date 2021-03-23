"Райффайзен Банк Аваль" сменит название

АО "Райффайзен Банк Аваль" планирует утвердить новое официальное название банка – "Райффайзен Банк".

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, это решение планируется принять на собрании акционеров 23 апреля, передает FinClub.

В повестке дня собрания акционеров также значится вопрос распределения чистой прибыли банка за 2020 год в размере 4,07 млрд грн.

Как сообщалось, летом прошлого года председатель правления банка Александр Писарук отмечал, что "Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг, планирует, в частности, сменить название на Raif.

Впоследствии в банке уточнили, что "Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового позиционирования короткое название "Райф".

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.