Нацкомиссия отказалась согласовать повышение тарифов "Укрпошты" на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказалась пересмотреть граничные тарифы на универсальные услуги почтовой связи по предложению АО "Укрпошта".

Как сообщает пресс-служба комиссии, соответствующее решение принято на ее заседании во вторник, 23 марта.

Согласно сообщению, 19 февраля НКРСИ провело с "Укрпоштой" рабочее совещание, по результатам которого национальный почтовый оператор должен был исправить ряд выявленных недочетов в предложениях компании.

"Но от АО "Укрпошта" так и не было получено надлежащей реакции по исправлению выявленных недостатков", – сказано в сообщении.

НКРСИ отмечает, что несоответствия предложений были в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

Согласно информации НКРСИ, "Укрпошта" предлагала пересмотреть предельные тарифы на услуги почтовой связи в два этапа: первый – с даты вступления в силу решения до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%, второй – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.