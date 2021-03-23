Дочерняя компания немецкой Metro в Украине сменила гендиректора

Новым генеральным директором ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) с 1 мая 2021 года станет Елена Вдовиченко, ранее занимавшая должность директора по продажам и операционной деятельности компании.

Как сообщили в пресс-службе компании, Вдовиченко начала карьеру в METRO в 2005 году и занимала различные должности в департаменте логистики "Метро Кеш энд Керри Украина", в 2018 году она стала коммерческим директором компании, а в октябре 2020 – директором по продажам и операционной деятельности, передает Интерфакс-Украина.

"Елена Вдовиченко назначена генеральным директором "Метро Кеш энд Керри Украина" с 1 мая 2021 года. Это первое в истории "METRO Украина" внутреннее назначение на должность генерального директора", – сказано в сообщении.

Сообщается, что Тино Цайске, занимавший должность гендиректора с июля 2019 года, возглавит METRO в Китае.

"Метро Кеш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет 23 классические центры оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также тремя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке, Чернигове.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2019/2020 финансового года (октябрь 2019-сентябрь 2020) составил 754 млн евро.

"Метро Кеш энд Керри Украина" входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.