СБУ начала блокировать работу нелегальных казино. ФОТО

С начала марта Главное управление СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей заблокировало деятельность более 30 игорных заведений и 2 казино.

Как сообщает пресс-центр СБУ, часть нелегально полученных средств от работы этих заведений направлялась на финансирование террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Незаконные игорные заведения были обнаружены в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Во время следственных сотрудники спецслужбы изъяли более 600 ед. компьютерного оборудования, 14 столов для игры в покер, 5 рулеток, игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, наличные, мобильные телефоны персонала игорных заведений, а также черновые записи с клиентскими базами, видеорегистраторы.

"Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов", – отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.Как сообщалось, 2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО "Спейсикс" первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. 2 марта КРАИЛ согласовала выдачу ООО "Париматч" (Киев) первой лицензии на организацию букмекерской деятельности.

По состоянию на 19 марта в государственный бюджет с начала года поступило более 201 млн грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей.