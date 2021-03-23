"Стальканат-Силур" Немировского сократил прибыль на 21%

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2020 году снизило чистую прибыль на 21,3% по сравнению с 2019 годом – до 116,76 млн грн со 148,42 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 26 апреля, ее непогашенный убыток на конец года составил 151,68 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

За прошлый год завод сократил текущие обязательства на 27% – до 812,3 млн грн, долгосрочные составили 130,16 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на 4,5% – до 142,6 млн грн.

Согласно объявлению, активы "Стальканат-Силур" в 2020 году снизились на 3% – до 1,72 млрд грн, в том числе основные средства снизились на 3,5% – до 1,27 млрд грн.

В проектах решений собрания акционерам предлагается полученную в 2020 году прибыль оставить нераспределенной.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.

Как сообщалось, в конце 2020 года владелец 50% акций ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" Владимир Немировский передал весь принадлежащий ему пакет акций своему сыну Давиду 2002 года рождения.

По данным НДУ на четвертый 2020 года, у Давида Немировского (Украина) находится 50,0001% акций компании, у Антона Михаленко – 23,7%, у Эдери Лирона (оба – Израиль) – 23,1%.

Уставный капитал "Стальканат-Силур" составляет 26,08 млн грн.