Продажи зерновых и масличных с начала года сократилась на 30%, – Госстат

За январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года реализация масличных культур уменьшилась на 30,7%, зерновых и зернобобовых - на 29,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ

За январь-февраль 2021 года сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения реализовали 1,26 млн тонн семян масличных культур (на 30,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года). В том числе было реализовано 186,2 тыс. тонн бобов сои (на 62,3% меньше); 3,3 тыс. тонн рапса (на 41,2% меньше); 1,07 млн тонн подсолнечника (на 18,4% меньше).

Также за указанный период было реализовано 4,46 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 29,3% меньше, чем за январь-февраль 2020 года). В том числе было реализовано 857,1 тыс. тонн пшеницы (на 38,3% меньше); 3,42 млн тонн кукурузы на зерно (на 25,2% меньше); 94,9 тыс. тонн ячменя (на 63,6% меньше); 12,3 тыс. тонн ржи (на 21,5% больше).

Картофеля за январь-февраль 2021 года было реализовано 29,6 тыс. тонн (на 22,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года); овощных культур - 36,8 тыс. тонн (на 13% меньше); плодовых и ягодных - 20 тыс. тонн (на 28,7% меньше).

Как сообщалось, по данным Минэкономики, по состоянию на 19 марта Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 33,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно данным Госстата, за январь-февраль 2020 года были реализованы 6,34 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года) 1,82 млн тонн семян масличных культур (на 15,1% больше).