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ЕИБ выделит Украине 100 миллионов евро на модернизацию наружного освещения

ЕИБ выделит Украине 100 миллионов евро на модернизацию наружного освещения

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине кредит на сумму 100 млн евро для реализации проектов в сфере внешнего освещения.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, сайчас готовится проект соответствующего рамочного финансового соглашения ("financial frame agreement") о предоставлении кредита в размере 100 млн евро и техничноӥ помощи в размере 1,5 млн евро.

Предложенный проект предусматривает принятие мер по восстановлению, реконструкции и строительства сетей наружного освещения, а также приведение электросетей внешнего освещения к нормам и стандартам действующего законодательства с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий.

"Сейчас большая часть систем наружного освещения населенных пунктов находится в критическом состоянии. Значительное количество улиц остается неосвещенным. К тому же в системах освещения используются устаревшие типы световых приборов и источников света, что приводит к значительным потерям электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за отсутствия действенной системы управления энергопотребления наружного освещения города, использования устаревших индукционных приборов учета и ненадлежащего контроля за их техническим характеристикам качество освещения ухудшается. Также из-за этого увеличиваются расходы жилищно-коммунальной сферы. Так, в 2020 году расходы на содержание объектов внешнего освещения в населенных пунктах Украины составляли 1,5 млрд грн, а расходы местных бюджетов на электроэнергию, потребленную на наружное освещение – более 1,4 млрд грн.

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Джерело:  Кабмин
фінансування (2026) освітлення (23) ЄІБанк (293)


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