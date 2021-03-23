ЕИБ выделит Украине 100 миллионов евро на модернизацию наружного освещения

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине кредит на сумму 100 млн евро для реализации проектов в сфере внешнего освещения.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, сайчас готовится проект соответствующего рамочного финансового соглашения ("financial frame agreement") о предоставлении кредита в размере 100 млн евро и техничноӥ помощи в размере 1,5 млн евро.

Предложенный проект предусматривает принятие мер по восстановлению, реконструкции и строительства сетей наружного освещения, а также приведение электросетей внешнего освещения к нормам и стандартам действующего законодательства с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий.

"Сейчас большая часть систем наружного освещения населенных пунктов находится в критическом состоянии. Значительное количество улиц остается неосвещенным. К тому же в системах освещения используются устаревшие типы световых приборов и источников света, что приводит к значительным потерям электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за отсутствия действенной системы управления энергопотребления наружного освещения города, использования устаревших индукционных приборов учета и ненадлежащего контроля за их техническим характеристикам качество освещения ухудшается. Также из-за этого увеличиваются расходы жилищно-коммунальной сферы. Так, в 2020 году расходы на содержание объектов внешнего освещения в населенных пунктах Украины составляли 1,5 млрд грн, а расходы местных бюджетов на электроэнергию, потребленную на наружное освещение – более 1,4 млрд грн.