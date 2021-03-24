Минэкономики утвердило рекомендации для производителей мороженого

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило Рекомендации для операторов рынка пищевых продуктов, в управлении которых находятся мощности по производству и обороту мороженого.

Соответствующий приказ №546 был утвержден 16 марта 2021 года. Документ разработан в сотрудничестве с Ассоциацией украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты".

Установки призваны разъяснить производителям мороженого как выполнять требования законодательства Украины по безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Благодаря Наставлениям производители мороженого получили пошаговые инструкции с конкретными примерами и образцами документов касающихся требований:

планирования, состояния помещений и коммуникаций на мощностях;

безопасности воды, льда, пара, вспомогательных материалов для переработки пищевых продуктов;

предметов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;

чистоты поверхностей;

здоровья и гигиены персонала;

защиты пищевых продуктов от загрязнения;

обращения с пищевыми отходами;

хранения и транспортировки пищевых продуктов;

контроля за технологическими процессами;

маркировки пищевых продуктов и тому подобное.

"Это поможет производителям избежать ошибок и необоснованных затрат при внедрении системы НАССР, построить эффективную систему НАССР и чувствовать себя уверенно во время прохождения мероприятий официального контроля. Мы как потребители тоже будем иметь выгоду из этого - мороженое будет не только вкусным, но и безопасным", - подчеркнул заместитель министра Сергей Глущенко.