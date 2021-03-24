Минэкономики утвердило рекомендации для производителей мороженого
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило Рекомендации для операторов рынка пищевых продуктов, в управлении которых находятся мощности по производству и обороту мороженого.
Соответствующий приказ №546 был утвержден 16 марта 2021 года. Документ разработан в сотрудничестве с Ассоциацией украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты".
Установки призваны разъяснить производителям мороженого как выполнять требования законодательства Украины по безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.
Благодаря Наставлениям производители мороженого получили пошаговые инструкции с конкретными примерами и образцами документов касающихся требований:
- планирования, состояния помещений и коммуникаций на мощностях;
- безопасности воды, льда, пара, вспомогательных материалов для переработки пищевых продуктов;
- предметов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;
- чистоты поверхностей;
- здоровья и гигиены персонала;
- защиты пищевых продуктов от загрязнения;
- обращения с пищевыми отходами;
- хранения и транспортировки пищевых продуктов;
- контроля за технологическими процессами;
- маркировки пищевых продуктов и тому подобное.
"Это поможет производителям избежать ошибок и необоснованных затрат при внедрении системы НАССР, построить эффективную систему НАССР и чувствовать себя уверенно во время прохождения мероприятий официального контроля. Мы как потребители тоже будем иметь выгоду из этого - мороженое будет не только вкусным, но и безопасным", - подчеркнул заместитель министра Сергей Глущенко.
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