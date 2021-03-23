"Красный" уровень карантина введен уже в девятом регионе

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании во вторник приняла решение об ужесточении карантинных ограничений во Львовской области.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, которые предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", – сообщил министр.

Теперь в "красную" карантинную зону входят девять регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Как сообщалось, накануне, 22 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в понедельник приняла решение об ужесточении карантинных ограничений до "красного" уровня в Киевской и Сумской областях.