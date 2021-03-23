Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз" №1328-IX, принятый Верховной Радой Украины 4 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Документ имеет целью усовершенствования визовых процедур и оформление иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.