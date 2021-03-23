"Электротяжмаш" рассчитался с долгами по зарплате

ГП "Электротяжмаш" в полном объеме выплатил зарплату за февраль, а также ликвидировало все имеющиеся задолженности в размере 8 млн грн перед работниками, которые уволились.

Об этом сообщил и.о. генерального директора "ЭТМ" Виктор Бусько.

"В ближайшее время "Электротяжмаш" будет обеспечен заказами, мы готовы к полноценному выходу предприятия из кризиса. Сегодня мы сделали важный шаг - ликвидировали все задолженности перед действующими и бывшими сотрудниками", - сообщил и.о. генерального директора ГП "Электротяжмаш" Виктор Бусько.

"Электротяжмаш" также рассчитывается с поставщиками сырья и материалов, добавил Бусько. Ведутся переговоры о поставках производстве и поставках продукции с отечественными и иностранными компаниями. Кроме того, впервые за 5 лет завод проходит сертификацию "Укрзализныци".

Отмечается, что "Электротяжмаш" ожидает поступления 334 млн гривен от индексации контрактов с "Укргидроэнерго". Выплата была согласована на уровне руководства предприятий, ожидается финальное подтверждение со стороны ЕБРР, который финансирует программу обновления украинских гидроэлектростанций. Более 300 млн гривен также принесут экспортные контракты и реструктуризация задолженностей.

Бывший руководитель завода Дмитрий Костюк в конце 2019 года оставил предприятие без средств на счетах, у завода также возникли задолженности перед поставщиками сырья и банками на 1 млрд гривен, из-за чего счета "ЭТМ" были арестованы.

"Электротяжмаш" производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.