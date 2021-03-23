"Центрэнерго" продало электроэнергию на полгода вперед 10 компаниям

Государственное ПАО "Центрэнерго" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало 878,4 тыс. МВт-ч базовой электроэнергии на апрель-сентябрь 2021 года.

Согласно данным биржи, весь предложенный объем электроэнергии продан по цене 1280,46 грн/МВт-ч, что на 24,7% ниже стартовой (1700 грн/МВт-ч), передает Интерфакс-Украина.

Покупателями стали 10 компаний – ООО "Энерго Сбыт Транс", "Промгаз Сити", "Юг Энерго Сбыт", "Запад Энерго Сбыт", "Павер Инжиниринг", "Запорожский энергетический альянс", "Овис Трейд", "Энтра М", "Артлекс-Энерджи", "Солди Инфинити".

Ранее, 16 марта, "Центрэнерго" продало 6,7 тыс. МВт-ч из предложенных на вторую половину марта 117,25 тыс. МВт-ч по цене 1226 грн/МВт-ч, 19 марта – все предложенные 96,75 тыс. МВт-ч по цене 1246,52 грн/МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составила 1700 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что государство восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго", которое является одним из крупнейших предприятий энергетической отрасли Украины.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко остался работать в дирекции госкомпании. В декабре 2020 года "Центрэнерго" продало практически всю электроэнергию на первый квартал 2021 года связанной с Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" по цене ниже себестоимости. Кроме того, госкомпания заключала с ООО "Юнайтед Энерджи" другие сомнительные сделки.

Только в конце февраля 2021 года Фонд госимущества сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.