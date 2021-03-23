Дочерняя компания JTI в Украине получила 610 миллионов прибыли

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2020 году сократило чистую прибыль на 12,1% по сравнению с 2019 годом – до 613,75 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на 9,6% – до 4,27 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время ее нераспределенная прибыль сократилась на 10,6% – до 986,93 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года снизилась на 4,7% – до 983,99 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 21 апреля планируется направить 298,34 млн грн из чистой прибыли за 2020 год на выплату дивидендов, оставшиеся 315,41 млн грн не распределять.

Как сообщалось, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 698,45 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика. Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.