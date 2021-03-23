Созданный Путиным фонд инвестировал в Telegram, – Forbes

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил свое участие в инвестициях в Telegram совместно с Mubadala Investment Company.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя РФПИ. Собеседник издания не уточнил объем инвестиций.

В свою очередь вице-президент Telegram Илья Перекопский официально отрицает участие РФПИ в инвестициях в компанию, написал РБК.

Представитель Telegram признал, что РФПИ связывался с командой мессенджера по поводу инвестирования, но его участие в размещении отрицает.

Представитель Mubadala заявил, что фонд не готов представить официальной позиции по вопросу инвестиций в Telegram.

Сам основатель Telegram Павел Дуров подтвердил что мессенджер сумел привлечь более $1 млрд от "крупнейших и наиболее опытных инвесторов со всего мира".

Ранее стало известно, что в том числе Telegram привлек $150 млн от двух фондов из ОАЭ – в мессенджер вложились Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. Они инвестировали в Telegram по $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации.

На сайте РФПИ указано, что Фонд создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Во всех сделках РФПИ "выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию". В частности, РФПИ занимается продвижением за границей российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщалось, в феврале Дуров признал, что мессенджер Telegram заблокировал ряд оппозиционных российских каналов. По словам основателя Telegram, эти каналы публиковали телефонные номера и адреса судей, прокуроров и силовиков, причастных к подавлению протестных акций в РФ. Он привел в качестве примера призывы к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов, заявив, что подобное использование Telegram прямо противоречит правилам.

Среди причин закрытия каналов он указал необходимость выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS, которое якобы не позволяла сделать компания Apple.

В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пояснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".