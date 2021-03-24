Гостаможня и НАБУ договорились об обмене информацией
Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин и директор НАБУ Артем Сытник подписали Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией. Взаимодействие в рамках Соглашения предусматривает обмен данными между ведомствами с целью предупреждения нарушений действующего законодательства.
Об этом говорится в сообщении Гостаможни в Telegram.
Партнерство предполагает обмен информацией:
- при проведении конкурсного отбора на должности в Гостаможслужбе, которые предусматривают занятия ответственного и особо ответственного положения;
- при осуществлении досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности и информационно-аналитической работы работниками НАБУ;
- относительно возможной причастности работников Гостаможслужбы к совершению правонарушений.
Такой подход будет способствовать улучшению качества конкурсного отбора при формировании кадрового обеспечения в рамках новой структуры Гостаможслужбы.
Привлечение работников НАБУ позволит проверять кандидатов на должности в таможенные органы и осуществлять опросы с использованием полиграфа сотрудников службы.
Джерело: Telegram
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