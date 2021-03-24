Гостаможня и НАБУ договорились об обмене информацией

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин и директор НАБУ Артем Сытник подписали Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией. Взаимодействие в рамках Соглашения предусматривает обмен данными между ведомствами с целью предупреждения нарушений действующего законодательства.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни в Telegram.

Партнерство предполагает обмен информацией:

при проведении конкурсного отбора на должности в Гостаможслужбе, которые предусматривают занятия ответственного и особо ответственного положения;

при осуществлении досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности и информационно-аналитической работы работниками НАБУ;

относительно возможной причастности работников Гостаможслужбы к совершению правонарушений.

Такой подход будет способствовать улучшению качества конкурсного отбора при формировании кадрового обеспечения в рамках новой структуры Гостаможслужбы.

Привлечение работников НАБУ позволит проверять кандидатов на должности в таможенные органы и осуществлять опросы с использованием полиграфа сотрудников службы.