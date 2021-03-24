БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
794 7

Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов

Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из указа.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2508) Китай (2128) туризм (789) безвізовий режим (337)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагнули за мотор сич?
показати весь коментар
24.03.2021 17:37 Відповісти
спочатку на буковелі усі поковзались,а тепер вузькоглазих з батьківщіни ковиду запрошує.

це що???
показати весь коментар
24.03.2021 17:44 Відповісти
Может, двойное гражданство с китайцами сразу разрешить?
показати весь коментар
24.03.2021 17:52 Відповісти
Да этих насекомых сюда ни по визе ни без визы пускать нельзя. Напрасно им дают такие права - развести в доме нечисть легко, а вот избавляться ой как сложно.
показати весь коментар
24.03.2021 17:54 Відповісти
Припозднился Зеля....
Хотя можеь это под вторую волну?
показати весь коментар
24.03.2021 18:07 Відповісти
для монголов еще подпиши ... с"ка
показати весь коментар
24.03.2021 18:24 Відповісти
Государство Китай и его население ( конфуцианство + маоизм ) это как злобные инопланетяне в нашем далеко не безупречном мире.
Это зараза которая захватит планету когда засрёт свою территорию.
показати весь коментар
24.03.2021 18:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 