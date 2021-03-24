Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из указа.
Джерело: Офис президента
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це що???
Хотя можеь это под вторую волну?
Это зараза которая захватит планету когда засрёт свою территорию.