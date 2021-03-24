МХП Косюка завершил год с чистым убытком в $133 миллиона

Агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%, при этос выручка компании сократилась на 7% – до $1,91 млрд.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже, его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года – 21%, передает Интерфакс-Украина.

МХП отмечает, что в минувшем году экспортная выручка снизилась на 9,1% – до $1,02 млрд, что составляет 53% общей выручки (в 2019 года – 56% общей выручки).

МХП в четвертом квартале 2020 года сократил чистый убыток в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $24 млн, его общая выручка сократилась на 10% – до $497 млн, а экспортная выручка сократилась на 19,3% – до $255 млн (51% от общей выручки).

При этом совет директоров агрохолдинга предлагает выплатить за 2020 год такие же дивиденды, как и за 2019 год – $30 млн или $0,2803 на акцию.

"Принимая во внимание текущую сложную динамику рынка, с соотношением чистого долга к EBITDA 3,66 на 31 декабря 2020 года (выше 3,0, после чего вступают в силу определенные ограничения), совет директоров посчитал разумным продолжать экономить денежные средства и при условии одобрения акционеров выплатить неизменные дивиденды в размере $0,2803 на акцию", – говорится в годовом отчете компании.

Согласно ему, выплата планируется на апрель этого года.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.