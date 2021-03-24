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МХП Косюка завершил год с чистым убытком в $133 миллиона

МХП Косюка завершил год с чистым убытком в $133 миллиона

Агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%, при этос выручка компании сократилась на 7% – до $1,91 млрд.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже, его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года – 21%, передает Интерфакс-Украина.

МХП отмечает, что в минувшем году экспортная выручка снизилась на 9,1% – до $1,02 млрд, что составляет 53% общей выручки (в 2019 года – 56% общей выручки).

МХП в четвертом квартале 2020 года сократил чистый убыток в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $24 млн, его общая выручка сократилась на 10% – до $497 млн, а экспортная выручка сократилась на 19,3% – до $255 млн (51% от общей выручки).

При этом совет директоров агрохолдинга предлагает выплатить за 2020 год такие же дивиденды, как и за 2019 год – $30 млн или $0,2803 на акцию.

"Принимая во внимание текущую сложную динамику рынка, с соотношением чистого долга к EBITDA 3,66 на 31 декабря 2020 года (выше 3,0, после чего вступают в силу определенные ограничения), совет директоров посчитал разумным продолжать экономить денежные средства и при условии одобрения акционеров выплатить неизменные дивиденды в размере $0,2803 на акцию", – говорится в годовом отчете компании.

Согласно ему, выплата планируется на апрель этого года.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
збитки (1127) Косюк Юрій (223) дивіденди (456) МХП (71)


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Топ коментарі
+23
МХП запускает производство биогаза из помета кур. Как вы думаете китайские специалисты бесплатно сюда приедут установку ставить и налаживать переработку? Конечно нет. Притом данная технология стоит немалых денег. Да, она окупится, но не за год или два, а за 10-20 лет. Но МХП вкладывает деньги в такой проект не из-за денег, а из-за снижения ущерба экологии. Вы представляете производство мяса птицы без отходов?
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25.03.2021 14:19
+17
Мне реально интересно, что будут есть местные злопыхатели, если Украина потеряет производителей такого уровня? Гавриловские уже фсе..
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25.03.2021 12:39
+17
Столько яда в комментариях: посчитали яхты, машины, дома. Посчитайте сколько налогов уплачено в государство, сколько людей трудоустроено и не забудьте учесть трудности в период карантина, когда нефтяные компании в реальные минуса уходили
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25.03.2021 14:19
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Гавриловские курчата вообще отбросили лапки к верху. Что же вы хотели от Нашей рябы? С прибылью производители макарон, потому что они самые дешевые.
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27.03.2021 14:44 Відповісти
МХП зато не задерживает ни н день зарплату даже в пандемию и не сокращает людей, как другие не менее успешные до пандемии компании
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27.03.2021 15:05 Відповісти
Люди не мають грошей купувати м'ясо, тим паче Наша ряба ростить курей без антибіотиків, що значно дорожче. Люди купують більш дешеве, але менш корисне м'ясо, бо просто немає грошей.
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27.03.2021 15:11 Відповісти
Вы правы. Мороженные перемороженные окорочка значительно отличаются по качеству от Нашей Рябы, но по цене не на много дешевле, чтобы экономить на здоровье
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27.03.2021 15:21 Відповісти
Самый лучший производитель курятины. У них европейское качество, по сравнительно доступным ценам. Очень жаль, что у них финансовые трудности сейчас
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27.03.2021 15:33 Відповісти
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