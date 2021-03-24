Зеленский ввел санкции против десятков российских компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Трехлетние ограничения вводятся против 82 российских компаний и 26 граждан РФ.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов, ограничение торговых операций, отказ в предоставлении и отмене виз и так далее.

Среди компаний, попавших в сакционный список - издания "Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру", "Федеральное агентство новостей", страховые компании "Росгосстрах" и "Московия", "Сибирская нефтегазовая компания", "Черноморнефтегаз", "Массандра", Морской гидрофизический институт РАН и другие.

Под санкции также попали замминистры МВД РФ, глава службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.

В то же время ограничение будут действовать и в отношении французских евродепутатов, ездивших на территорию оккупированного Крыма, в частности, Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все трое – члены крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".

При этом решением СНБО были исключены из санкционного списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".