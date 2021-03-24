БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 535 2

Зеленский ввел санкции против десятков российских компаний

Зеленский ввел санкции против десятков российских компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Трехлетние ограничения вводятся против 82 российских компаний и 26 граждан РФ.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов, ограничение торговых операций, отказ в предоставлении и отмене виз и так далее.

Среди компаний, попавших в сакционный список - издания "Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру", "Федеральное агентство новостей", страховые компании "Росгосстрах" и "Московия", "Сибирская нефтегазовая компания", "Черноморнефтегаз", "Массандра", Морской гидрофизический институт РАН и другие.

Под санкции также попали замминистры МВД РФ, глава службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.

В то же время ограничение будут действовать и в отношении французских евродепутатов, ездивших на территорию оккупированного Крыма, в частности, Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все трое – члены крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".

При этом решением СНБО были исключены из санкционного списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2508) санкції (4384) РНБО (508) наказ (99)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это все очень хорошо и практически патриотично. Но хотелось бы увидеть какой-нибудь мааааленький отчет о том, как эти санкции исполняются в натуре. Как привлекли к ответственности, например, "Спортмастер" (он просто на виду) за то, что продолжаю торговать, сказав "пошло это СНБО на х....". А то какой-то осадочек беспокоит, недосказанность.....
показати весь коментар
24.03.2021 10:41 Відповісти
надо все отобрать и поделить! шо санкции? так они втихую все добро розпродадут и свалят при своих интересах и мы останемся в дураках! Отобрать итить твою!!!
показати весь коментар
24.03.2021 10:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 