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Нацбанк аннулировал лицензии трех финучреждений

Нацбанк аннулировал лицензии трех финучреждений

Национальный банк отозвал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у трех финучреждений.

Соответствующее решение на основе поданных компаниями заявлений было принято 19 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Все имеющиеся лицензии были аннулированы у ООО "ФК "Фарватер Финанс" – на предоставление услуг по факторингу, и кредитного союза "Копилочка" – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

Также отозвана одна лицензия на предоставление гарантий у ООО "ФК "Грета Финанс". Однако, компания продолжает функционирование и имеет лицензии на другие виды деятельности, отмечает Нацбанк.

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Джерело:  Нацбанк
ліцензія (753) НБУ (9275)


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