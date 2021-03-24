Нацбанк аннулировал лицензии трех финучреждений
Национальный банк отозвал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у трех финучреждений.
Соответствующее решение на основе поданных компаниями заявлений было принято 19 марта, сообщает пресс-служба регулятора.
Все имеющиеся лицензии были аннулированы у ООО "ФК "Фарватер Финанс" – на предоставление услуг по факторингу, и кредитного союза "Копилочка" – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.
Также отозвана одна лицензия на предоставление гарантий у ООО "ФК "Грета Финанс". Однако, компания продолжает функционирование и имеет лицензии на другие виды деятельности, отмечает Нацбанк.
Джерело: Нацбанк
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