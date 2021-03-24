Минсоцполитики разработало дорожную карту для увеличения прожиточного минимума

Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту для увеличения размера прожиточного минимума и приближения к реальной величине.

Как отмечает пресс-служба ведомтсва, Минсоцполитики разработало ряд законпроетков в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышением его размера и размеров государственных социальных гарантий.

Пакет проектов закона одобрен правительством и подан в Верховную Раду Украины.

Документами предусмотрено: нова методология определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов); внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий); введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

Как отмечают в министерстве, при этом ни одна из социальных выплат, которую сегодня получают граждане, а не будет уменьшена.

Таким образом предполагается обеспечить ускоренное увеличение размера прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: в 2022 году - на 14%; в 2023 году - на 15%; в 2024 году - на 25%.