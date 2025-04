"Днепроспецсталь" получила убытки на 887 миллионов против прибыли годом ранее

ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 887,843 млн грн, тогда как в 2019 году получило чистую прибыль 78,131 млн грн.

Согласно информации, опубликованной к повестке дня назначенного на 27 апреля годового собрания акционеров ЧАО, его непогашенный убыток к концу прошлого года составил 2 млрд 857,478 млн грн.

За год завод нарастил текущие обязательства в 2,2 раза - до 5 млрд 52,736 млн грн. При этом долгосрочные обязательства сократились на 66,4% - до 1 млрд 261,075 млн грн. В то же время дебиторская задолженность уменьшилась на 10% - до 927,061 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, активы предприятия в 2020 году снизились на 8,4% - до 6 млрд 642,701 млн грн, в том числе сократились основные средства – на 5,2%, до 4 млрд 426,990 млн грн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, его акциями владеют компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd - 11,0131%, Gazaro Ltd – 16,5197%, Crascoda Holdings – 6,6826% и Middleprime Limited – 9,7901% (все - Кипр).

Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе член Совета Федерации РФ Александр Бабаков.

На середину марта 2008 года EastOne Виктора Пинчука принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".

Уставный капитал ЧАО составляет 49,720 млн грн.