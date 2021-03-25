Трейдинговая компания ДТЭК Ахметова увеличила прибыль в 34 раза (обновлено)

Трейдинговая компания "Д.Трейдинг" (входит в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова) по итогам работы в 2020 году получила 1,6 млрд грн чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность дочерней компании ДТЭК, передает Liga.net.

Согласно документу, выручка "Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд грн. Это 1,5 раза больше, чем годом ранее (40,65 млрд грн).

Финансовый результат компании до налогообложения составил 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатов 2019 года увеличился в 38 раз.

ДТЭК ранее заявлял, что компания "Д.Трейдинг" начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года.

В пресс-службе ДТЭК поясняют рост выручки "Д.Трейдинга" в 2020 году значительным увеличением продажи газа (объемы продажи в 2020 году по газу увеличились на 380%).

"Также в 2020 году рост выручки был обусловлен незначительным ростом продаж электроэнергии и, в то же время, снижением маржинальности данного продукта за счет экспортно-импортных операций и погодных условий, которые формировали спрос на данный продукт в 2020 году", – подчеркивают в компании.

В ДТЭК также отмечают, что маржинальность "Д.Трейдинг" по результатам 2020 года составила 2,5%, что соответствует европейскому уровню трейдерской маржи.

"Д.Трейдинг" занимается оптовой торговлей энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках. Компания осуществляет торговлю трема видами энергоресурсов (электроэнергией, газом и углем) на 6 рынках: Украина, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова. Помимо экспортных операций, D.Trading выступает как трейдер на мировых рынках энергоресурсов. ·

Как писал БизнесЦензор, ранее ДТЭК объяснял повышенную аварийность энергоблоков своих ТЭС нехваткой средств на проведение ремонтов. Компания также снизила инвестиции в поддержание добычи угля.

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