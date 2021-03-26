"Электротяжмаш" получит от США $50 миллионов на модернизацию электростанций Ирака

Харьковский завод "Электротяжмаш" 26 марта подписал меморандум об участии в программе обновления электростанций Ирака. Программа объемом $1,2 млрд финансируется США. "Электротяжмаш" получит заказы на сумму $50 млн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подпись под меморандумом поставили и.о. гендиректора "Электротяжмаша" (ЭТМ) Виктор Бусько и представители чешской компании, которая выступает генподрядчиком в реализации проекта.

Стороны договорились о создании рабочей группы для согласования всех технических деталей. Рабочая группа должна подготовить проект контракта, который ляжет в основу дальнейшего сотрудничества.

"Меморандум предполагает сотрудничество в проектировании и производстве агрегатов для электростанций Ирака общей мощностью 1300 МВт. Вскоре будет утвержден рабочий план для подписания контракта на сумму более $50 млн на 3 года. Это большой проект, который имеет международное значение для нашего предприятия и всей Украины", - отмечает и.о. гендиректора "Электротяжмаша" Виктор Бусько.

Бусько добавил, что подписание меморандума свидетельствует об успехах в реализации программы финансового оздоровления "Электротяжмаша". Программа была разработана Фондом госимущества, в чьем управлении пребывает ЭТМ, и менеджментом завода. В течение марта на ЭТМ полностью погасили долги по зарплате.

"Электротяжмаш" является одним из крупнейших предприятий Харькова. Завод специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов, электродвигателей. Продукция ЭТМ пользуется спросом в странах СНГ, ЕС и дальнего зарубежья.