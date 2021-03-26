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Мексика продлила действие спецпошлин на стальной прокат из Украины

Мексика продлила действие спецпошлин на стальной прокат из Украины

Секретариат по экономике (Secretaría de Economía) Мексики продлил действие компенсационных пошлин на горячекатаный листовой прокат из углеродистой стали происхождением из Украины и России еще на пять лет.

Согласно уведомлению от 23 марта в официальном бюллетене правительства Мексики (Diario Oficial de Federacion, DOF), пересмотр ограничений проводился в связи с окончанием срока действия ранее введенных мер, передает Интерфакс-Украина.

Решение принято по итогам рассмотрения жалобы мексиканских производителей горячекатанного проката Ahmsa и Ternium Mexico.

В ходе процедуры пересмотра констатировалось, что поставки указанной продукции из Украины в Мексику в 2019 году отсутствовали, а из РФ были ниже 3%.

Таким образом, в настоящее время действуют пошлины при поставках г/к листа из Украины в размере 25%, из РФ – 21%.

Напомним, Мексика ввела компенсационные пошлины на листовой г/к прокат в размере 46,66% для Украины и 30,31% для РФ еще в 2000 год, в 2006 году их действие было продлено.

После очередного пересмотра в 2011 году было принято решение о снижении пошлин до 25% для Украины и 21% для РФ. В 2016 году было принято решение продлить действие пошлин.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Мексика (53) металургія (928) мито (798) сталь (387)


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