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Новини
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Одесский припортовый завод получил 1,2 миллиарда убытка

Одесский припортовый завод получил 1,2 миллиарда убытка

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году, по предварительным данным, увеличил чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров ОПЗ 28 апреля 2021 года, активы предприятия за 2020 год увеличились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тогда как основные средства уменьшились на 4,2% – до 3,67 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ОПЗ в 2019 году сократил чистый убыток в 10,3 раза (на 677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 72,56 млн грн.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
ОПЗ (376) збитки (1129)


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Топ коментарі
+5
Все робиться ділками, щоб стратегічне підприємство збанкрутілого і за три копійки приватизувати, а точніше вкрасти. Хто продовжує розповсюджувати фейки, що державне підприємство не може бути ефективним? Повна брехня!!! Але якщо воно працює не ефективно, то змініть керівництво, але не як завжди, протягнути "свою" людину, а через справедливий конкурс, тоді все буде гаразд з роботою підприємства. Але якщо і премьєр і міністр економіки- повні профани, то чого ще можна очікувати? Тільки все розпродати, а далі- хоч трава не рости.
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26.03.2021 21:12
+5
Что-то там не так.
Завод нарастил производство за год в 2-3 раза! Выросли цены на удобрения и были низкие на газ. При этом резко увеличились убытки .
Вывод тут один - воруют. Причём внаглую.
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27.03.2021 12:00
+4
Видимо эти 1,2 млрд убытков акционеры получили в виде прибыли.
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26.03.2021 22:37
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Все робиться ділками, щоб стратегічне підприємство збанкрутілого і за три копійки приватизувати, а точніше вкрасти. Хто продовжує розповсюджувати фейки, що державне підприємство не може бути ефективним? Повна брехня!!! Але якщо воно працює не ефективно, то змініть керівництво, але не як завжди, протягнути "свою" людину, а через справедливий конкурс, тоді все буде гаразд з роботою підприємства. Але якщо і премьєр і міністр економіки- повні профани, то чого ще можна очікувати? Тільки все розпродати, а далі- хоч трава не рости.
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26.03.2021 21:12 Відповісти
Видимо эти 1,2 млрд убытков акционеры получили в виде прибыли.
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26.03.2021 22:37 Відповісти
П#ЗДЕЦ ! СУКИ ВООБЩЕ УЖЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ !
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27.03.2021 01:01 Відповісти
Что-то там не так.
Завод нарастил производство за год в 2-3 раза! Выросли цены на удобрения и были низкие на газ. При этом резко увеличились убытки .
Вывод тут один - воруют. Причём внаглую.
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27.03.2021 12:00 Відповісти
Это главная отличительная черта ЗекоМанды- банкротство и убытки.Все что работало пошло в минус а олухиижлут конец эпохи бедности.Наступает эпоха нищеты.
Бенесуэла близко.
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27.03.2021 15:31 Відповісти
в китае или сев корее всех руководителей. инженеров и бухалтеров предприятия расстреляли бы нах.....
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27.03.2021 19:13 Відповісти
неужели не понятно? ведут к банкротству чтоб выкупить за копейки. никто не обратил внимания что одни спиртзаводы продавались по 20 лямов а другие по 200? то же будет и с землей. 1001%
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27.03.2021 19:16 Відповісти
Хе, хе схема стара как мир.Одесский припортовый завод стоит в плане приватизации на 2021 год, готовят под нужных людей
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27.03.2021 19:55 Відповісти
нет схем - нет прибыли....
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27.03.2021 20:16 Відповісти
слышал,что николаевский судоремонтный -капец,цеха режут на металл,правда или нет?
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27.03.2021 21:46 Відповісти
1.2 лярда убытков? Это ж надо так утаивать доходы от податковой. Получается не они а им должны!
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28.03.2021 06:20 Відповісти
Оох! Боюсь при таком разбазаривании не Рашка а мы будем поделены на мааасенькие удельные княжества.
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28.03.2021 06:25 Відповісти
Обанкротят чтобы купить за копейки
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28.03.2021 07:53 Відповісти
А підскажіть --що при зеленій чумі має прибуток?
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28.03.2021 08:52 Відповісти
советська класика: "Колхоз-миллионер, он только госсударству 2млн. должен..."
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28.03.2021 22:22 Відповісти
...піпец...вообщє совєсть потєрялі... Повністю згоден на 101%. Навколо цього значного об'єкта йдуть війни вже 15 років. Ще коли був мир в Україні, то на березі українського чорноморія можна було чути скрежет зубів всіляких "бізнесгруп" хапуг та мародерів. А причина одна: у країні відсутні будь-які важелі для успішного виробництва і гарантованої зайнятості та праці. Тут на днях одна економічно грамотна особа( без імен в межах безпеки) підвела підсумки "діяльності" і руху фінансів в Україні за період 1993-2013 та 2019-2021 роки. Це тільки на ВСКИД. Фінанси: виведено за межі України- бл. 350 млрд. Доларів, втрачено сумісних прибутків по сферам імпорт-експорт- бл. 280 млрд.зелених, внутрішній дифіцит- 1 трл.зелених,грабунок гарантованих доходів- 1.5 трл. Представте,якби ці гроші діяли,а не були профукані владними у свій час посадоцями,то у нас були б пішохідні тротуари із ....мрамору. Причина одна: населення обирало просто собі з самого початку Незалежності( пробачте,запросто)...лайно.Виключення лише обирання Порошенка. При ньому всі напрямуи зросли з мінусів у плюси,але дохід був незначний,бо Янук-зрадливий залишив нам не тільки пусту казну,а і розвалкну економіку з армією, бо долар по "8" - це залишена пуста казна та вкрадкний під дифіцит Путінський коловопотний кредит. Нічого особистого.
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29.03.2021 06:58 Відповісти

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