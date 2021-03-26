МИД подтвердил приостановку поставок вакцины от коронавируса из Индии

Министерство иностранных дел (МИД) подтверждает приостановку Индией поставок вакцины от коронавируса Covishield (AstraZeneca) производства Serum Institute India в Украину.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi новини.

"Хочу поблагодарить правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину. Мы уже должны были бы получить следующие партии. Но действительно, сейчас экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу. Не буду вдаваться в детали этого решения: некоторые из них публичные и были озвучены в мировых медиа, некоторые непубличны. Но факт есть факт. Экспорт вакцины поставлен на паузу", – сказал министр.

Кулеба добавил, что приостановка поставок этой вакцины касается не только Украины, но и других стран, в которые она поставлялась, например Канады и Бразилии.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга сообщил, что все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки.

"Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Covishield" все 500 тысяч доз будут использованы для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Covishield" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая", – цитирует Ляшко официальный Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Как сообщалось, Индия временно приостановила весь экспорт вакцины против коронавируса разработки AstraZeneca, производимой Индийским институтом сыворотки (SII) для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста заболеваемости в стране, отмечало агентство Reuters со ссылкой на два источника.