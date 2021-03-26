Корпорация "Богдан" Гладковского показала убыток на 3,4 миллиарда
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", по предварительным данным, получила в 2020 году 3,38 млрд грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу года составил 9,19 млрд, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по иску ООО "Финансовая компания "Финворк".
Перед этим АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" сменила юридический адрес с Киева на Днепр.
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах.
Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа), коммерческих авто, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был фактически закрыт.
"Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан". Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО.
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Порошенко за свою каденцию заплатил более 8 морд гривен налогов.Плюс к тому тратил деньги на благотворительность.Фирмы Щели почему то с 2014 года стали убыточными и перестали платить налоги.Уверен это было одно из условий продолжения работы бизнеса в России где он даже получал деньги из госбюджета!
Были ли у Порошенко возможность не платить налоги если такая возможность была у никого тогда Зе?Если он такой барыга зачем ему было платить налоги? Предполагаю твой ответ он воровал больше чем платил то прошу предоставить доказательства а то два года уже а ничего не нашли.Может Гладьковскому тоже не хочется платить налоги зелёному быдлу всё равно разворуют.
Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа).
Кормушка отодвинулась,пошли убытки.
Вся "конкурентноздатність" тільки на держзамовленнях і трималася...
Кто-то мне пояснит - Минобороны теперь закупает технику другогог производителя или вообще нихрена не закупает для армии?
Анекдот про евреев.
Пришел дядя проведать племянника пошли гулять в городе.
Мальчик тянет дядю в магазин конфет,дядя купи мне вон те.
Дядя внимательно смотрит говорит не эти плохие,там много красителя.
Тогда вон те говорит мальчик.
Дядя опять смотрит говорит не там же шеколад без какао бобов они не натуральные.
Ну тогда вон те сосульки!
Дядя смотрит говорит нет там же сплошная химия.
Мальчик не понимает,но какие же мне можно?
Дядя говорит: Пока жив твой дядя Изя ты будешь кушать только самые лучшие конфеты!!!
Выходите на европейские рынки! Продавайте там свои Богданы, Мазы, Санитарки, кунги в конкурентных условиях... Или говно никому не нужно?! Можно только для ВСУ впаривать, а автобусы для школ по госпрограмме с гос дотациями...
Че плачете порохоботы?! Ведь рынок... Роттердам+, Дюсельдорф+ и тд и тп.