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Новини
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Корпорация "Богдан" Гладковского показала убыток на 3,4 миллиарда

Корпорация

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", по предварительным данным, получила в 2020 году 3,38 млрд грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу года составил 9,19 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по иску ООО "Финансовая компания "Финворк".

Перед этим АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" сменила юридический адрес с Киева на Днепр.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах.

Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа), коммерческих авто, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был фактически закрыт.

"Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан". Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
авто (4127) Богдан (104) збитки (1129) Гладковський Олег (150)


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Топ коментарі
+18
Порошенко бездарний керівник, бізнесмен та менеджер, це ми бачили коли він працював на державних посадах. Як тільки припинився потік легких державних грошей, так відразу все стало збитковим!
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27.03.2021 09:52
+15
экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа).

Кормушка отодвинулась,пошли убытки.
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27.03.2021 14:08
+10
Ничего удивительного,Петю от корыта отодвинули,результат не заставил себя долго ждать.
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28.03.2021 10:13
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Свинарчукгейт
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26.03.2021 19:02 Відповісти
Порошенко бездарний керівник, бізнесмен та менеджер, це ми бачили коли він працював на державних посадах. Як тільки припинився потік легких державних грошей, так відразу все стало збитковим!
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27.03.2021 09:52 Відповісти
Миллиардные налоги прям подтверждают твои слова
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27.03.2021 13:46 Відповісти
Податки це гроші держави, тому те що підприємство сплачує мільярди податків немає заслуг підприємства! Мій завод виробляє машинобудівне обладнання яке коштує мільйони і сплачує мільйони податків, але яка моя в тому заслуга як підприємця? Я беру гроші в клієнта, купляю за них дорогі матеріали за кордоном, сплачую мільйони ПДВ і це не моя заслуга! Моя заслуга це податки з прибутку компанії, а вони завжди мізерні!
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27.03.2021 14:03 Відповісти
А коли немає замовлень і підприємство зупиняється, що тоді?
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27.03.2021 19:14 Відповісти
Тоді працівники звільняються, або йдуть у відпустку за свій рахунок, або переводяться на неповний робочий тиждень, або займаються реконструкцією цехів та поточними ремонтами обладнання та споруд.
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27.03.2021 22:01 Відповісти
В дурдоме уже заводы открыли? Прогрэсс однако!
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27.03.2021 21:28 Відповісти
Игорю санитар тебе не уколол галапередолу? То тебя к компу пустили?
Порошенко за свою каденцию заплатил более 8 морд гривен налогов.Плюс к тому тратил деньги на благотворительность.Фирмы Щели почему то с 2014 года стали убыточными и перестали платить налоги.Уверен это было одно из условий продолжения работы бизнеса в России где он даже получал деньги из госбюджета!
Были ли у Порошенко возможность не платить налоги если такая возможность была у никого тогда Зе?Если он такой барыга зачем ему было платить налоги? Предполагаю твой ответ он воровал больше чем платил то прошу предоставить доказательства а то два года уже а ничего не нашли.Может Гладьковскому тоже не хочется платить налоги зелёному быдлу всё равно разворуют.
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28.03.2021 16:56 Відповісти
петя, ти?
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28.03.2021 21:39 Відповісти
бездарний це твій кумір Гриценко
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29.03.2021 11:44 Відповісти
крокодил не ловится, не растёт кокос...)
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26.03.2021 19:10 Відповісти
и хер не встаес, на фоне таких убытков
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27.03.2021 14:13 Відповісти
КОРПОРАЦИИ НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
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26.03.2021 19:37 Відповісти
ахметовско-мертведчуковские заводы уже национализировали? Или вы своих не трогаете?!
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26.03.2021 19:54 Відповісти
ВСЕХ КАЗНОКРАДОВ ПОД ОДИН ТЕСАК !!!
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26.03.2021 19:58 Відповісти
Так а че ты сциш назвать фамилии ахметова или каломойше?
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26.03.2021 20:00 Відповісти
У МЕНЯ ВООБЩЕ ОЛИГАРХОФОБИЯ !!!
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26.03.2021 20:15 Відповісти
И ЧЁКАТЬ В РОССИЮ ЕДЬ !!!
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26.03.2021 20:18 Відповісти
Со своим говном пусть сами е... смеются. Ни копейки из бюджета на национализацию этого гуана!
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27.03.2021 02:19 Відповісти
А за прошлый год доходы мертведчука выросли с 55 млн баксов до 1млрд, на 1 млрд стали богаче пинчук, каломойше, фирташ. Но больше все нагрелся на лохах которые любят приколы - ахметов - почти 6 млрд баксов! Все спонсоры выдвижения зеленского в презы - заработали очень хорошо и благодарят идиотов 73%
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26.03.2021 19:58 Відповісти
Говнокорпорация, которая занималась перепродажей вазов а потом белорусских и говеных китайских машин для армии, какая у нее может быть прибыль. На ботов хватает у Пети - радуйтесь пока.
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27.03.2021 00:50 Відповісти
Так, а что там с ахметовскими 5 лярдами украденными у нищих украинцев за последний год - слабо написать? Или тебе правдорубу за это не заплатили?
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27.03.2021 06:08 Відповісти
А сейчас сколько новых машин зелебоба поставил в армию???? Подаренные Америкой и другими странами не считать.Сколько построил катеров новых корветов?
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28.03.2021 16:59 Відповісти
Петя за свой счёт поставлял машины? И что за карветы? Бесполезные изделия из лен кузни и списанный рыбацкий баркас 60 летний по космическим ценам? У зеле другая фишка, ворует деньги на дорогах.
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28.03.2021 19:12 Відповісти
Это ты своего бойфренда Петей можешь называть.При Зе и за бюджет практически нету потому что весь бюджет вдруг стал в огромном минусе.А катера и баркас как сказал стоят на службе флота и служат интересам Украины.
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28.03.2021 20:04 Відповісти
Какие космические цены можно поподробнее?
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29.03.2021 15:05 Відповісти
без распила госбюджета тяжко, еще литвин признавался...
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26.03.2021 22:18 Відповісти
Скотовозки не в цене? Странно.
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27.03.2021 02:17 Відповісти
А как там долг "Богдана" 1,3 млрд гривен перед государственным Укрэксимбанком? Тавойт или не тавойт? Гладковский и "Богдан" банкрот. Пора делать опись.
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27.03.2021 08:50 Відповісти
Ашослучілось!?
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27.03.2021 13:21 Відповісти
экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа).

Кормушка отодвинулась,пошли убытки.
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27.03.2021 14:08 Відповісти
Яка кормушка? За минулий рік не було жодного держзамовлення.
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27.03.2021 19:20 Відповісти
это логично, кто в адеквате будет им давать госзаказ?
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28.03.2021 11:54 Відповісти
Ну так - без держзамовлень то вже не кормушка. а яма з витратами.
Вся "конкурентноздатність" тільки на держзамовленнях і трималася...
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28.03.2021 14:02 Відповісти
Ничего удивительного,Петю от корыта отодвинули,результат не заставил себя долго ждать.
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28.03.2021 10:13 Відповісти
Неудел вот и убыточные.пихали кцда только можно эти гробы .пеятя вернется каждый должен купить по автобусу ))
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28.03.2021 12:22 Відповісти
Ау, разаблачители!
Кто-то мне пояснит - Минобороны теперь закупает технику другогог производителя или вообще нихрена не закупает для армии?
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28.03.2021 12:27 Відповісти
Для армии сегодня только видосики!
Анекдот про евреев.
Пришел дядя проведать племянника пошли гулять в городе.
Мальчик тянет дядю в магазин конфет,дядя купи мне вон те.
Дядя внимательно смотрит говорит не эти плохие,там много красителя.
Тогда вон те говорит мальчик.
Дядя опять смотрит говорит не там же шеколад без какао бобов они не натуральные.
Ну тогда вон те сосульки!
Дядя смотрит говорит нет там же сплошная химия.
Мальчик не понимает,но какие же мне можно?
Дядя говорит: Пока жив твой дядя Изя ты будешь кушать только самые лучшие конфеты!!!
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28.03.2021 17:06 Відповісти
Теперь для армии тока накладные пейсы
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28.03.2021 13:52 Відповісти
Потому Петины псы и воют на его каналах. Но воем кормушку не вернешь.
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28.03.2021 20:31 Відповісти
От що буває з "геніальними бізнесменами" - коли їх друзі, куми і свати йдуть з влади і їх самих відривають від державної годівниці.
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28.03.2021 20:50 Відповісти
Тут всілякі безвідповідальні пуделі,типу Ігор-L, відкрили свого затхлого рота на "бездарного" Порошенка і його "Богдан-моторс",а Крякви почали крякати, а вражини...ще й підмахувати. Яка радість,яка істерична потіха прийшла...заводи встали, менеджмент заглох, народ розбігся без роботи. Як класно і прекрасно. Тільки одне " НО",яке не перепригните,гівнюки ворожі. Якби не ці автобуси "Богдан",то наші люди до сих пір з 2014 по сьогодення ходили б на роботу та до лікарні,особливо по селам і районам, на своїх двох,а взимку,,на лижах чи конячках....Та де тільки зараз знайти стільки конячок? Це,що народу стосується. Ну а по армії з їх зупинкою та " банкрутством"....взагалі то наступила для армії...тільки без подиву,ПОВНА ВАШИХ БАЖАНЬ і РАДОСТІ - ЗАДНИЦЯ. Яку підіграв Росії весь підібраний "охєрєнно-патріотичний мєнєджмєнт" Зеленського,якого його "специ" типу Уроського чи Московського....практично,реально,достеменно,нахабно,диверсійно,лаконічно....зупинили взагалі Оборонну промисловість,яку тільки в 2015 році загублену кінцево Януко-Азоровським гімномосковським дуетом, відновив безсонно Яценюк з Турчиновим. А щоб Україна і українці заткнулись в тому,що "навєйшая влада работаєт над абаронай страни",поїхали до Англії і за їх гроші в кредит для народу України втридорога замовили катерки для берегової служби за ціною роти танків та 10 катерам за одного іноземця з " Кузьні Рибальського" з тим самим же обладнанням. А головне,дали роботу іноземцям, а своїх розігнали і на прощання... Фігу показали. Так,чуть не забув про цей договір. На скільки відомо,що війна в Україні йде і вона вже не за горами в повномасштабну може перерости з дня на день,а катерки Зеленського ще тільки готуються до....закладки,як відомо. Так,що у випадку захоплення РФ всього причормноморря,каткри вже отримає Росія з непокараним зрадником-адміралом Бкрезовським. Уря-уря-уря! Привіт усім диверсантам Путіна в Україні!
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29.03.2021 08:00 Відповісти
"...Якби не ці автобуси "Богдан",то наші люди до сих пір з 2014 по сьогодення..." - то люди могли б їздити на нормальних нових пасажирських Мерседесах з європейським комфортом, безпекою та екологічністю.... Ціна співмірна на відро з болтами Богдан та новий пасажирський мерседес.
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29.03.2021 09:31 Відповісти
... А якби не постачання Богдан-моторсом МАЗів (практично повністю з російських комплектуючих) в ЗСУ... - то ЗСУ могли ю закуповувати українські КрАЗи (одні з кращих армійські автомобілі, сертифіковані по НАТОвським стандартам)... із роботою / зарплатою працівникам, менеджменту, з податками в бюджет і підвищенням обороноздатності армії завдяки закупкам військової техніки у вітчизняного виробника, а не у країни агресора.
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29.03.2021 09:45 Відповісти
А в чем проблема то?! Нет украинских госзаказов?!
Выходите на европейские рынки! Продавайте там свои Богданы, Мазы, Санитарки, кунги в конкурентных условиях... Или говно никому не нужно?! Можно только для ВСУ впаривать, а автобусы для школ по госпрограмме с гос дотациями...
Че плачете порохоботы?! Ведь рынок... Роттердам+, Дюсельдорф+ и тд и тп.
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29.03.2021 09:24 Відповісти

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